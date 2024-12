Botafogo está a um passo de conquistar o Brasileiro após 29 anos, mas Palmeiras mantém esperança

O Botafogo está a um empate de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2024, encerrando um jejum de 29 anos sem títulos na competição. Com 76 pontos, a equipe alvinegra lidera a tabela e enfrenta o São Paulo neste domingo (8), no estádio Nilton Santos. Enquanto isso, o Palmeiras, vice-líder com 73 pontos, encara o Fluminense no Allianz Parque e ainda sonha com a possibilidade de virar o jogo na reta final. Os dois jogos vão começar às 16h.

Para o Botafogo, as contas são claras: uma vitória ou um empate contra o São Paulo garantem a taça. Em caso de derrota, o time precisa contar com um tropeço do Palmeiras — derrota ou empate — para confirmar o título. O cenário reflete uma temporada de superação para os alvinegros após uma campanha que terminou em frustração no ano anterior. Após liderar boa parte do campeonato, o time caiu de rendimento no fim e perdeu o título para o próprio Palmeiras.

O Fogão se destacou especialmente no primeiro turno, quando somou 40 pontos e conquistou o título simbólico dessa fase. Embora tenha tido uma leve queda de desempenho no segundo turno — invocando o fantasma de 2023 —, o Botafogo continuou competitivo e se livrou do trauma no decisivo confronto com o Verdão. Vitória por 3 a 1 em pleno Allianz Parque, com autoridade, às vésperas da final da Libertadores. Após conquistar o inédito título continental, o time Alvinegro venceu o forte Internacional fora de casa e ficou perto de findar um jejum de 29 anos sem o título nacional. O último foi em 1995, conquistado com o brilho de Túlio Maravilha.

WhatsApp

Do outro lado, o Palmeiras mantém viva a esperança de conquistar o título. Para isso, o time precisa vencer o Fluminense e torcer por uma derrota do Botafogo. A equipe alviverde, que venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na penúltima rodada, está focada em aproveitar qualquer deslize do líder. “Aqui ninguém se entrega”, disse Leila Pereira, presidente do Verdão. Se conquistar o título, o clube paulista chegará a 12 títulos brasileiros e igualará o rival São Paulo, único a conquistar três títulos consecutivos desde 1971, quando a CBF nomeou o campeonato com o nome que ele tem hoje.

Veja as chances dos dois candidatos ao título

Botafogo

O Botafogo será campeão se:

Vencer o São Paulo no estádio Nilton Santos.

o São Paulo no estádio Nilton Santos. Empatar contra o São Paulo.

contra o São Paulo. Perder para o São Paulo, desde que o Palmeiras não vença o Fluminense.

Palmeiras

O Palmeiras será campeão se:

Vencer o Fluminense no Allianz Parque e o Botafogo perder para o São Paulo.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA