Botafogo estreia com derrota para o novato Maricá no Campeonato Carioca

O Botafogo, que conquistou em dezembro o título de campeão brasileiro, teve um início decepcionante no Campeonato Carioca ao ser derrotado pelo Maricá, que foi promovido no ano passado, com um placar de 2 a 1. A partida foi realizada no Engenhão, onde a presença de público foi modesta. Devido ao início prematuro do Estadual, devido à pressão que o Mundial de Clubes provocou no calendário, o Fogão decidiu iniciar o torneio com uma equipe reserva.

O jogo começou com um gol rápido do Maricá, marcado por Denílson Saci aos 4 minutos, com a confirmação do VAR. Aos 10 minutos, Mizael, do Maricá, recebeu cartão vermelho após uma falta em Carlos Alberto. Apesar da vantagem numérica, o Botafogo não conseguiu aproveitar a situação e teve dificuldades em criar oportunidades de gol, registrando apenas duas chances significativas na primeira etapa. O time parecia desorganizado e não conseguiu se impor em campo.

No segundo tempo, o Fogão adotou uma postura mais ofensiva, mas foi o Maricá que ampliou a vantagem com um gol de Hugo Borges, aos 17 minutos. O Botafogo ainda teve a oportunidade de marcar um gol de pênalti, que foi convertido por Patrick de Paula aos 45 minutos, mas isso não foi suficiente para evitar a derrota. A partida teve um total de 9.627 torcedores presentes e gerou uma renda de R$ 206.778,00.

WhatsApp

O Vasco também tropeçou na estreia com um empate com o Nova Iguaçu por 1 a 1, fora de casa. Paulinho abriu o placar para o cruzmaltino aos 40 minutos do primeiro tempo, mas Sidney deixou tudo igual na etapa final, aos 18 minutos. Assim como o Botafogo, o Gigante da Colina também começou o Carioca com reservas.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA