Botafogo fica no empate com o Atlético-MG e vê distância na liderança para o Palmeiras diminuir

O Botafogo não soube aproveitar o homem a mais durante todo o segundo tempo e ficou no empate sem gols com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (20), em Belo Horizonte, e vê agora o vice-líder Palmeiras mais próximo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Em uma partida onde o time mineiro apenas se defendeu em função da expulsão de Rubens, a equipe carioca pressionou o tempo inteiro, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Éverson, que garantiu o 0 a 0 com grandes intervenções. Diante da igualdade no placar, a diferença do primeiro colocado para o seu seguidor mais próximo é de apenas dois pontos. Isso graças à vitória do Palmeiras sobre o Bahia nesta quarta-feira, pelo placar de 2 a 1. Na classificação, os cariocas contabilizam 69 pontos contra 67 do adversário paulista.

WhatsApp

A reta final do campeonato promete fortes emoções, Botafogo e Atlético-MG (finalistas da Libertadores) voltam a campo pela competição neste final de semana. No sábado (23), a equipe do Rio recebe o Vitória no Engenhão. No mesmo dia, o Atlético-MG viaja até a capital paulista para desafiar o São Paulo no estádio do MorumBis. O Palmeiras vai atuar como visitante e enfrenta o Atlético-GO fora de casa também no sábado. Com a MRV Arena interditada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa dos incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil, o Atlético-MG teve de enfrentar o Botafogo no estádio Independência com os portões fechados.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula