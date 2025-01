Botafogo nomeia Léo Coelho como novo diretor de futebol profissional

O Botafogo confirmou a nomeação de Léo Coelho como o novo diretor de coordenação do futebol profissional. Coelho, que já fazia parte do clube desde abril do ano anterior, ocupava a função de coordenador geral das categorias de base. A decisão foi tomada durante uma reunião da Eagle Football, grupo que gerencia os clubes de futebol de John Textor. Na nova função, Léo Coelho terá a responsabilidade de supervisionar as operações diárias tanto do futebol profissional quanto das categorias de base. Com um histórico que inclui passagens pelo Lyon e pelo América-MG, ele também possui experiência no Athletico Paranaense, onde trabalhou com jovens talentos.

O Botafogo está em busca de retomar sua posição de destaque no cenário do futebol carioca, tendo conquistado o Campeonato Carioca pela última vez em 2018. A equipe se prepara para a estreia na competição estadual, marcada para este sábado, no estádio do Engenhão, onde enfrentará o Maricá. A expectativa é alta em relação ao trabalho de Coelho, que traz consigo uma bagagem significativa e um conhecimento profundo do desenvolvimento de jogadores.

