Botafogo se prepara no Catar para estreia na Copa Intercontinental

O Botafogo chegou ao Catar para participar da Copa Intercontinental, após uma longa jornada de 18 horas. O atacante Júnior Santos expressou suas impressões sobre o desgaste da viagem e a necessidade de se superar. “Agora vai na superação. O calendário é muito apertado, jogamos praticamente hoje, já viajamos, chegamos. Dormirmos um pouco e já vamos treinar daqui a pouco. E amanhã já jogamos. Vai ter que ser na superação mesmo. Mas vamos descansar bem para poder fazer uma boa partida”, disse o jogador, em entrevista ao canal SporTV. No último domingo (8), a equipe conquistou o título do Campeonato Brasileiro ao vencer o São Paulo por 2 a 1, o que garantiu a classificação para a competição internacional.

Após a celebração, o time embarcou imediatamente rumo ao Catar, onde se prepara para o próximo desafio. A estreia do Botafogo na Copa Intercontinental está marcada para quarta-feira (11), quando enfrentará o Pachuca, do México. A partida ocorrerá no estádio 974, às 14 horas, no horário de Brasília. Nesta terça-feira (10), o grupo realizou seu primeiro treinamento no país, buscando se adaptar ao novo ambiente e se preparar para o confronto decisivo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira