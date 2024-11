Botafogo tropeça contra o vice-lanterna e revive esperança do Palmeiras no Brasileirão

O Botafogo dominou o jogo contra o Cuiabá, desperdiçando várias chances, mas acabou empatando sem gols neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Engenhão, que registrou um recorde de público do clube na competição, com quase 42 mil torcedores, terminou sob um misto de vaias e aplausos da torcida alvinegra. Com o empate, o Fogão vê sua vantagem sobre o Palmeiras cair para quatro pontos, mantendo a disputa pelo título em aberto. O time soma agora 68 pontos, enquanto os paulistas têm 64. Já o Cuiabá, na vice-lanterna, com 29 pontos, se complica na luta para permanecer na Série A, precisando de uma sequência quase perfeita de vitórias para evitar o rebaixamento.

O Botafogo começou a partida com força total, mas encontrou dificuldades contra a marcação cerrada do Cuiabá, que manteve nove jogadores recuados para segurar o líder da competição. Mesmo assim, o Cuiabá criou a primeira chance clara: aos 31 minutos, após cobrança de escanteio de Clayson, Marllon desviou, e Marlon Freitas salvou em cima da linha. No final do primeiro tempo, o Botafogo intensificou o ataque e chegou perto do gol. Aos 40, Savarino cruzou para Igor Jesus, que cabeceou próximo à trave. Aos 51, Marlon Freitas chutou do lado direito, e a bola acertou a trave. O Cuiabá seguiu se defendendo, mantendo o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com mais intensidade e criou novas oportunidades com Alex Telles, Igor Jesus, Savarino e Bastos, mas sem conseguir penetrar a defesa do Cuiabá, que se fechou com todos os jogadores na área. Com o desgaste do time, o técnico Artur Jorge fez substituições para aumentar a ofensividade, incluindo Cuiabano, Júnior Santos e Eduardo. Aos 28, Luiz Henrique arriscou um chute colocado, que passou perto da trave.

A pressão do Botafogo aumentou, e, aos 32, Igor Jesus cabeceou após cruzamento, com a bola resvalando no travessão. Aos 37, Júnior Santos chutou forte da marca do pênalti, mas Marllon salvou em cima da linha, impedindo o gol alvinegro. Nos minutos finais, o Botafogo aumentou a pressão, mas o Cuiabá conseguiu segurar o empate e ficou satisfeito com o ponto conquistado. O Botafogo volta a campo no dia 20 de novembro, às 21h30, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, enquanto o Cuiabá enfrenta o Flamengo na Arena Pantanal, às 19h, no mesmo dia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas