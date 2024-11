Botafogo tropeça e empata com o Cuiabá; Corinthians vence o Vitória

O Botafogo empatou, neste sábado (9/11), com o Cuiabá, em 0 x 0, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o líder Fogão vê a distância do Palmeiras diminuir para quatro pontos. Enquanto o Dourado está na 19º colocação, com 29 pontos.

O jogo foi de muita pressão do Botafogo, que finalizou 28 vezes, com cinco na direção do gol. O Cuiabá chutou em quatro oportunidades, com duas na meta. Destaque para o goleiro Walter, que fez cinco defesas, duas dela dentro da área.

Vitória 2 x 1 Corinthians

Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Corinthians levou a melhor sobre o Vitória no Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão venceu de virada por 2 a 1.

O Timão conseguiu superar a falha bizarra de Hugo Souza no gol do Leão, marcado por Alerrandro, com um gol de Yuri Alberto e outro de Memphis Depay, ambos com passes de Garro.

Com esse triunfo, o Corinthians vai aos 41 pontos e salta para a décima colocação na tabela. Estacionado nos 38, o Vitória é o 13º, podendo perder posições com o complemento da rodada.