Botafogo vence e dispara na liderança do Brasileirão; veja resultados

Mais líder do que nunca. Neste sábado (26/10), o Botafogo aproveitou o tropeço do Palmeiras, venceu o Red Bull Bragantino por 1 x 0 e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Internacional bateu o Atlético-MG por 2 x 1 e na Ligga Arena, o Athletico-PR encerrou o jejum e bateu o Cruzeiro por 3 x 0.

Fogão líder no sufoco

Os primeiros 45 minutos não agradaram os torcedores de nenhuma das duas equipes, que precisam do triunfo para alcançar seus respectivos objetivos na competição. Apesar de ter um maior controle da partida, o Botafogo não criou muitas oportunidades para abrir o placar, assim como o Massa Bruta, que deu pouco trabalho ao goleiro John.

A segunda etapa começou com o Glorioso assumindo uma postura mais agressiva. A equipe carioca iniciou pressionando o Bragantino e criando chances mais perigosas. Apesar da movimentação, o time de Arthur Jorge não conseguia furar a defesa adversária. Até que aos 40 minutos, Romero cruzou e Gregore cabeceou para o gol.

Com o resultado, o Glorioso foi para 64 pontos, três de vantagem para o Palmeiras, 2º na tabela. O Bragantino caiu para a 16ª colocação.

Internacional derrota o Atlético-MG fora de casa

Em plena Arena MRV, o Internacional não tomou conhecimento e venceu o Atlético-MG por 3 x 1. Alan Patrick, Bernabei e Bruno Tabata marcaram os gols da vitória colorada. Eduardo Vargas fez o gol do Galo.

O resultado colocou o time gaúcho provisoriamente na 5ª posição. O Atlético-MG segue em 9º.

Athletico-PR bate Cruzeiro e ameniza crise

Depois de quase três meses, o Athletico-PR voltou a vencer no Brasileirão. O Furacão venceu o Cruzeiro por 3 x 0. E não demorou para a equipe paranaense construir o resultado, já que logo aos quatro segundos de jogo Rafa Silva acabou sendo expulso por dar uma cotovelada em Kaique Rocha, deixando a Raposa com um a menos.

Nikão, Pablo e Julimar marcaram os gols da equipe paranaense. A vitória tirou a equipe da zona do rebaixamento, subindo para a 15ª posição.