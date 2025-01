Botafogo x Fluminense: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Carioca

Nesta quarta-feira, 29 de janeiro, Botafogo e Fluminense se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília) e será disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Botafogo x Fluminense

Competição: Campeonato Carioca

Data: 29/01 (quarta-feira)

Horário: 21h30h (horário de Brasília)

​Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Carioca?

SporTV – Canal de TV fechado

Premiere – pay-per-view

Possíveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Newton, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

Técnico: Carlos Leiria.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes; Bernal, Martinelli e Lima; Serna, Keno, Cano.

Técnico: Mano Menezes.

Leia mais:

Clássico válido pela sexta rodada do Cariocão e deve ser o primeiro jogo pra valer para ambos os times na temporada. O Flu por enquanto vem chegando com o time misto até o momento, já o fogão tem o jogo para afinar o time antes da Supercopa do Brasil contra o Flamengo.

Ambos os times têm os mesmos seis pontos na tabela do Campeonato Carioca.

Futebol ao vivo: conheça aplicativos para assistir aos jogos pelo celular

Futebol é uma paixão nacional. Por isso, nada mais natural do que ver a internet popularizando o acesso aos campeonatos nacionais e internacionais no Brasil. Com as mudanças da tecnologia, ficou bastante fácil assistir a jogos de futebol ao vivo e online no seu celular.

Filmes e séries, por exemplo, já podem ser assistidos a qualquer hora e em qualquer lugar, graças aos serviços de streaming. Mas não são apenas essas produções que podem se beneficiar das ferramentas modernas: os esportes também. Assim, já é bastante fácil assistir a jogos de futebol ao vivo e online, seja do seu celular ou do computador.

O Olhar Digital preparou um artigo especial ensinando como fazer para acompanhar os principais campeonatos de futebol — nacionais e internacionais, de clubes ou seleções — diretamente do celular ou computador via streaming ao vivo. Confira aqui como assistir aos jogos ao vivo!

O post Botafogo x Fluminense: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Carioca apareceu primeiro em Olhar Digital.