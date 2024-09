Botafogo x Grêmio: neto de Garrincha confirma presença no jogão. Garanta seu ingresso!

Herick dos Santos, 36 anos, é torcedor do Botafogo e, assim como muitos, a paixão pelo time vem de família. No entanto, o que o diferencia dos demais é que o responsável por esse amor é simplesmente Manoel Francisco dos Santos, o Garrincha, ídolo do Botafogo e seu avô.

O neto do “Anjo das Pernas Tortas” pretende estará estádio que foi batizado em homenagem ao avô mais uma vez para ver o clube do coração no próximo fim de semana. O Botafogo enfrenta o Grêmio pela 28ª rodada do campeonato Brasileiro no sábado (28/9), às 21h, em partida promovida pelo Metrópoles Sports. No ano passado, ele marcou presença na Arena BRB Mané Garrincha, onde, junto com sua mãe, Maria Cecília, deu o pontapé inicial da partida entre Boa Vista e Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

“A minha mãe se emocionou bastante por pisar pela primeira vez no estádio que leva o nome do meu avô. Foi muito emocionante olhar para a arquibancada, no momento do pontapé inicial, e ver todos os torcedores gritando ‘Mané’.”

Herick não chegou a conhecer o avô. Nasceu cinco anos após o falecimento do jogador. Mas tem plena consciência da importância de Garrincha não só para o futebol, mas para a família. Com o esporte, Garrincha comprou uma casa para a filha Maria Cecília, lar onde a família morou a vida toda e que deu segurança para que ela e o marido construíssem a vida e criassem os filhos.

“É um orgulho que ultrapassa as quatro linhas, é um orgulho do Garrincha como homem. Quem não é da família tem orgulho dele por tudo que representa para o futebol, mas nós, que carregamos o sangue dele, temos orgulho desse lado que poucos tiveram a honra de conhecer.”

Das histórias de criança que ouvia sobre o avô, uma o marcou especialmente. Ele conta que, antes de ser jogador profissional, Garrincha trabalhava em uma fábrica de refrigerantes e defendia o clube da empresa. E já demonstrava ser um grande craque. “Ele não melhorou depois que foi para o Botafogo, ele já era diferenciado antes. Era um craque pronto e, assim, tinha algumas regalias dentro da fábrica, porque o dono não queria implicar com o Manoel, já que era o camisa 7 do clube dele”, se diverte.

Jogão no DF

No próximo sábado (28/9), às 21h, o Botafogo enfrenta o Grêmio, em partida que o Metrópoles Sports traz para Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha. Herick marcará presença com a esposa e o filho, e ainda deixa um palpite para o jogo. "Vai ser 2 x 0, com dois gols do Igor Jesus", diz.

