Botafogo x Vitória: veja prováveis escalações, horário e onde assistir

Embalado após bater o Criciúma por 1 a 0, na última quarta-feira (21), e vencer quatro das últimas cinco rodadas, o Vitória encara o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, neste sábado (23), às 19h30, no Estádio Nilton Santos pela 35ª rodada da competição.

Para a partida, o técnico Thiago Carpini conta com o retorno do atacante Everaldo, que desfalcou o Leão contra o Criciúma por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os únicos desfalques do Leão são os jogadores já entregues ao Departamento Médico: o volante Caio Vinícius, o atacante Osvaldo e o zagueiro Camutanga.

Há a possibilidade de Carpini armar um esquema com três zagueiros como aconteceu contra o Corinthians. Neste caso, Gustavo Mosquito pode ser sacado do time titular. Um possível Vitória para enfrentar o Botafogo tem: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Edu), Carlos Eduardo e Alerrandro.

O Vitória começa a 35ª rodada na 12ª colocação, com 41 pontos, quatro a mais que o Criciúma, 17° lugar e primeiro dentro da zona de rebaixamento. Com a posição atual, o Rubro-Negro está classificado para a Copa Sul-Americana, torneio que hoje dá vaga até o 13° lugar da Série A. Confira aqui as chances do Vitória se classificar para a Copa Sul-Americana e evitar o rebaixamento para a Série B.

BOTAFOGO

Após empatar com o Atlético Mineiro por 0 a 0, na última quarta-feira (21), o Botafogo chega para encarar o Vitória com dois empates seguidos na Série A do Brasileirão. Além do empate com o Galo, o Alvinegro também ficou no empate sem gols com o Cuiabá.