Botox e lipo íntima: eles mudaram o corpo para estrelar no Onlyfans

A bifurcação na língua de Andressa Urach deu o que falar nas redes sociais. Entre as razões para ter buscado o procedimento, a produtora de conteúdo adulto citou o aumento do prazer na hora do sexo e também a provocação a religiosos. Apesar da polêmica na internet, ela não é a única que passou por um procedimento cirurgico para bombar em sites eróticos.

Ex-affair de Neymar, a influenciadora Fernanda Campos, sucesso no Onlyfans, fez uma lipoaspiração na região íntima e no abdômen, para aumentar a autoconfiança. Ela, que já faturou mais de R$ 1,7 milhão em plataforma adulta, compartilhou as diferenças do corpo antes e depois do processo.

Já Wagner Santiago, que é ex-BBB e ex-namorado de Gleici Damasceno, revelou que fez um botox peniano. Sucesso no Onlyfans e outras plataformas adultas, ele fez o procedimento por estética.

“Sabe esses preenchedores que a gente põe no rosto? Você coloca no pau e ele fica maior […] Os caras aplicam botox na base dele e o pênis não volta mais para dentro. Então, pode estar menos cinco graus que ele vai estar lá bonitão. Mole já é bonitão, meia bomba o tempo todo”, disse o produtor de conteúdo adulto no Pod de Tudo e + Um Pouco.

Top 1 na Privacy, a criadora de conteúdo erótico Mari Ávila, de 24 anos, já passou por 14 cirurgias estéticas. Ela já fez procedimentos nos seios três vezes, duas lipoaspirações e até removeu costelas para deixar a cintura mais fina. Na região íntima, ela colocou apenas um piercing, como revelou a um seguidor nas redes sociais.

A circurgia íntima, contudo, está nos planos, como revelou Mari, que já faturou R$ 54 mil em um dia, em entrevista ao Extra. “No futuro, pretendo fazer”, disse.

Grazi Mourão e Geisy Arruda são outros nomes que recorreraam à ninfoplastia, procedimento nos pequenos lábios das vagina, para diminuir ou corrigir uma assimetria. Já Tati Zaqui colocou silicone no bumbum.