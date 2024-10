Boulos aceita convite de Marçal para sabatina: “Nunca fugi”

São Paulo — O candidato à Prefeitura da capital, Guilherme Boulos (PSol) aceitou um convite feito por Pablo Marçal (PRTB) para uma sabatina na página do influencer no Instagram. Derrotado na disputa, Marçal prometeu fazer perguntas “sem gracinha” para falar “aquilo que o povo quer”.

“Eu topo. Nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o Ricardo Nunes topa? Ou vai fugir?”, escreveu Boulos no comentário de uma postagem feita pelo influencer no Instagram.

Guilherme Boulos e Pablo Marçal

Durante a campanha eleitoral, o então candidato do PRTB fez uma série de ataques sem provas a Boulos, chamando o adversário de “cheirador” de cocaína e “aspirador de pó”. A dois dias do primeiro turno, Marçal divulgou um laudo médico falso para tentar embasar suas acusações. A divulgação do documento é alvo de um processo na Justiça Eleitoral.

O “desafio” a Boulos, que também vale para o prefeito Ricardo Nunes (MDB), foi feito na manhã desta quarta-feira (23/10).

“Eu tenho um desafio aqui. É o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso. Já está lançado, a imprensa se possível avise eles aí”, disse Marçal em vídeo divulgado em seu perfil no Instagram.

“[Vai ser] aqui no meu canal mesmo. Sem gracinha, sem diferenciação. Fazer perguntas contundentes, falar aquilo que o povo quer falar, e não aquilo que é combinado. Eu me proponho a fazer isso”, acrescentou ele.