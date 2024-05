Boulos chama Nunes de “cara de pau” e defende Lula por pedir votos

O pré-candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo diz que o prefeito não tem moral para criticá-lo porque faz uso da máquina pública

Lula e Boulos durante ato das centrais sindicais no estacionamento da Neo Química Arena, em São Paulo Ricardo Stuckert/PR – 1º.mai.2024

PODER360 2.mai.2024 (quinta-feira) – 23h59



O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol-SP), disse nesta 5ª feira (2.mai.2024) que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) é “cara de pau“ e não tem “autoridade moral“ para fazer acusações sobre uso da máquina pública.

“Eu fico estarrecido com a cara de pau do prefeito Ricardo Nunes. Ele não tem autoridade moral para acusar ninguém em relação ao uso da máquina público. Ele está usando ela há um ano para fazer campanha eleitoral”, afirmou a jornalistas.

A declaração do psolista foi dada depois de o atual prefeito de São Paulo afirmar que irá à Justiça contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ele pedir votos a Boulos, seu principal adversário nas eleições municipais, em evento de comemoração ao Dia do Trabalho, na 4ª feira (1º.mai).

O ato contou com dinheiro da Petrobras, empresa estatal com ações listadas na Bolsa –o que pode configurar crime eleitoral. Leia mais nesta reportagem.

Boulos minimizou a declaração de Lula. Disse que a fala do presidente foi feita “fora de um evento oficial do governo federal“ e expressa “o desejo de voto dele, que não é segredo“. Segundo Boulos, seria diferente de Nunes, que usa eventos públicos da prefeitura para atacá-lo.

“Ele vai inaugurar um posto de saúde, fala mal de mim. Vai inaugurar uma rua asfaltada, fala mal de mim. Me ataca em eventos públicos com a estrutura da cidade de São Paulo. Ele não tem autoridade moral para acusar ninguém“, disse Boulos.

“O que eu vejo é uma tempestade em copo d’água e um certo desespero de um adversário que, apesar do uso da máquina de maneira violenta, tem dificuldade para convencer a população de que faz um bom governo“, afirmou.

O Poder360 questionou o prefeito Ricardo Nunes sobre a acusação do deputado federal, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

DECLARAÇÃO DE LULA Lula e o deputado federal por São Paulo e líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) dividiram palco no evento com as centrais sindicais na Arena Neo Química, estádio do Corinthians, na zona leste da capital paulista.

Assista ao momento em que Lula pede votos para Boulos (2m12s):

PRIVATIZAÇÃO DA SABESP Boulos também falou sobre a privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) na ocasião. Ele disse que, se o processo for finalizado, a empresa terá o mesmo destino da Enel, antiga Eletropaulo.

“As pessoas não estão prestando atenção no tamanho do problema que está em jogo. Onde aconteceu a privatização de serviço de saneamento, o serviço piorou. Não precisa ir longe, pega aqui o que aconteceu com a energia. Imagina o apagão de luz virando apagão de água”, afirmou.

O pré-candidato ainda declarou que considera “grave“ a privatização do serviço não ser, segundo ele, acompanhada pelo diálogo com a população. Boulos e seu partido defendem a realização de um plebiscito sobre o assunto.

Nunes sancionou o PL (projeto de lei) 163 de 2024, que possibilita a privatização da Sabesp. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial nesta 5ª feira (2.mai). Leia a íntegra do documento (PDF – 175 kB).

Mais cedo, também nesta 5ª feira (2.mai), os vereadores aprovaram em 2º turno o texto com 37 votos favoráveis e 17 contrários