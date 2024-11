Boulos critica Bolsonaro e diz que Tarcísio ‘não será presidente’

Na primeira agenda pública após ser derrotado no segundo turno da eleição à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), “não será presidente” em 2026.

Em discurso na quadra do Sindicato dos Bancários da capital paulista nesta quinta-feira, 7, o deputado também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que conta com a aprovação de uma anistia no Congresso para reverter sua inelegibilidade, vigente até 2030, e disputar o próximo pleito presidencial. Para Boulos, o plano eleitoral do ex-presidente terá de “passar por cima” da esquerda.

Ainda sobre 2026, o parlamentar exaltou seu principal aliado na campanha à Prefeitura de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Boulos, é o petista “quem pode livrar o Brasil da barbárie”.

“Nós temos que estar aqui em fileiras cerradas para poder construir uma campanha de derrota a extrema direita no Brasil”, disse Boulos. A direita extremada, segundo o deputado federal, pode ser tanto “aquela raiz e virulenta”, representada pelo ex-presidente, “ou aquela que come de garfo e faca”, em referência indireta ao governador paulista.

Não foi a primeira crítica de Boulos ao chefe do Executivo paulista. Em sabatina com o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), o então candidato a prefeito do PSOL foi questionado sobre o que pensava do governador de São Paulo. Boulos disse que Tarcísio “não deixou um legado” positivo para o Estado, criticando o chefe do Executivo estadual pela privatização da Sabesp. Além disso, afirmou que a participação do governador no pleito da capital paulista fazia da cidade um “trampolim” para uma futura candidatura presidencial.

O parlamentar também comentou o desempenho obtido na eleição à Prefeitura paulistana. Boulos obteve 2.323.901 votos no segundo turno, o equivalente a 40,65% dos válidos, e perdeu a disputa para Ricardo Nunes, reeleito com 3.393.110 votos, 59,35% dos válidos.

Segundo Boulos, a campanha à reeleição do prefeito integra “um projeto que quer usar a cidade de São Paulo como trampolim para uma tentativa de retorno da extrema direita em 2026”. O deputado federal também disse que, ao enfrentar Nunes, desafiou também uma “máquina” poderosa.