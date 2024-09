Boulos critica “camarote” no apagão e Nunes rebate com caso Janones

São Paulo — O candidato à Prefeitura da capital pelo PSol, Guilherme Boulos, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), se atacaram no segundo bloco do debate da TV Record na noite deste sábado (28/9).

Boulos escolheu Nunes para perguntar ao prefeito onde ele estava no dia em que a capital paulista sofreu com um apagão em novembro do ano passado, causado por um temporal.

“Sabe onde ele estava no dia 5 de novembro do ano passado?”, questionou Boulos. “Onde mais precisava de um prefeito, o Ricardo Nunes estava no camarote da UFC. Depois, no dia seguinte, no camarote da Fórmula 1, enquanto você sofria”, completou.

Em sua resposta, o prefeito relembrou o voto de Boulos pelo arquivamento do processo contra o deputado André Janones (Avante-MG) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, por suspeita de rachadinha.

“Você ficou em Brasília só para liberar o Janones da rachadinha. Depois ele foi indiciado pela Polícia Federal. Aquela passada de pano que você fez para ele não resolveu. Uma vergonha você como deputado fazer uma coisa dessas lá. Normatizar a rachadinha”, disse Nunes.

“Primeiro, para esclarecer de uma vez por todas, rachadinha para mim é crime, independente de ser do Janones ou do Flávio Bolsonaro, amigo do Ricardo Nunes. Para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem deva, pague”, rebateu Boulos.

1 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record

Divulgação/Record TV

2 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record

Divulgação/Record TV

3 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record

Divulgação/Record TV

4 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record

Divulgação/Record TV

5 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record

Divulgação/Record TV

6 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto José Luiz Datena

Divulgação/Record TV

7 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto, Guilherme Boulos

Divulgação/Record TV

8 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto, Ricardo Nunes

Divulgação/Record TV

9 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto Pablo Marçal

Divulgação/Record TV

10 de 18

Tabata Amaral

Divulgação/TV Record

11 de 18

Marina Helena

Divulgação/TV Record

12 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto, Datena e Nunes

Divulgação/Record TV

13 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto, Ricardo Nunes

Divulgação/Record TV

14 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto, Pablo Marçal

Divulgação/Record TV

15 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto, Tabata Amaral

Divulgação/Record TV

16 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto, Marina Helena

Divulgação/Record TV

17 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto, Guilherme Boulos

Divulgação/Record TV

18 de 18

Debate entre candidatos à Prefeitura de SP da TV Record; na foto José Luiz Datena

Divulgação/Record TV

O debate da TV Record deste sábado é o nono encontro entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Participam Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSol), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo). Em um dos debates, organizado pela revista Veja, Nunes, Boulos e Datena não compareceram.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (26/9), Nunes aparece com 27% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Guilherme Boulos, que tem 25%. Na sequência estão Pablo Marçal (21%), Tabata Amaral (9%), Datena (6%) e Marina Helena (2%).