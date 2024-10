Boulos diz achar “natural” presença de Alckmin em atos do 2º turno

São Paulo – Candidato à Prefeitura da capital, Guilherme Boulos (PSol) agradeceu, mais uma vez, ao apoio declarado por Tabata Amaral (PSB) à sua campanha no 2º turno destas eleições. Ele também afirmou que, embora não tenha procurado por ninguém do partido, espera poder contar com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) em seus atos.

“Acho que é natural, uma vez consolidada a posição da Tabata e a posição do PSB, nós termos também o vice-presidente Geraldo Alckmin na nossa campanha já nos próximos eventos”, disse Boulos, nesta segunda-feira (7/10), ao conceder uma entrevista coletiva em um hotel da capital.

Logo após os resultados confirmarem Boulos e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) se enfrentando no 2º turno, Tabata disse que apoiaria o psolista, mas que não subiria em um palanque com ele. Questionado se tentaria convencê-la a mudar de ideia, ele negou.

“Primeiro, eu fiz questão de ter o mais absoluto respeito pela decisão da Tabata. Não procurei nenhuma outra pessoa do PSB desde que as eleições se encerraram e vou buscar fazer esse diálogo respeitando a decisão dela”, disse.

Ele também minimizou a fala de Tabata sobre não fazer campanha por ele: “As formas como ela vai apoiar vão depender de como ela se sentirá mais confortável. Agora, o apoio da Tabata nós já temos, tivemos prontamente, público, decidido, sem ambiguidades e pelo qual, como eu disse, eu sou muito grato”.