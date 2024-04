Boulos é condenado pela Justiça a pagar multa de R$ 53,2 mil por pesquisa eleitoral irregular

Presidente do Diretório Municipal do MDB de São Paulo, partido que moveu a ação, disse que Boulos espalhou “notícias falsas” e comemorou sentença da 1ª Zona Eleitoral de SP; assessoria de Boulos afirmou que irá recorrer

Guilherme Boulos é deputado federal por São Paulo e pré-candidato à Prefeitura da capital paulista



O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), foi condenado nesta quinta-feira (11) a pagar uma multa de R$ 53,2 mil por divulgação irregular de pesquisa eleitoral. A sentença foi dada pela 1ª Zona Eleitoral de São Paulo. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a culpa de Boulos está “caracterizada na divulgação como resultado oficial de uma pesquisa efetivamente realizada, mas de um cenário fictício de candidatos que não foi objeto de questionário pelo instituto de pesquisas Real Time BigData”. Por isso, a multa foi aplicada. “Entendo razoável a fixação da pena de multa em seu valor mínimo: R$ 53.205,00, nos termos do disposto no art. 33, § 3°, da Lei Eleitoral e 17 da Resolução TSE n° 23.600/2019, considerando-se a utilização de dados que isoladamente são verdadeiros e retirados de uma pesquisa previamente cadastrada decorrente de diversos cenários analisados, mas que foram fundidos formando uma pesquisa estimulada ‘frankenstein’, bem como a ausência de indicação do requisito formal de nível de confiança previsto”, afirmou o juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz em documento. A assessoria da pré-campanha de Boulos afirmou que irá recorrer.

A ação foi movida pelo Diretório Municipal do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) de São Paulo, partido do prefeito Ricardo Nunes. O partido havia argumentado que a pesquisa realizada contém cenário com Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Ricardo Salles e Marcos Pontes como competidores entre si e configura “divulgação de pesquisa eleitoral supostamente fraudulenta, pois na pesquisa não houve pergunta efetuada ao entrevistado com a possibilidade de escolha destes candidatos; não existiu apuração de intenção de votos em Ricardo Salles e Marcos Pontes na mesma hipótese, tampouco na divulgação dos resultados foi incluído no mesmo cenário todos os candidatos exibidos por Guilherme Boulos, ainda mais com os percentuais ali criados”, informou a sentença.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (11), o presidente do Diretório Municipal do MDB de São Paulo disse que Boulos espalhou notícias falsas. “Ainda faltam seis meses para a eleição municipal de 2024 e o pré-candidato a prefeito da extrema esquerda Guilherme Boulos (PSOL) já foi condenado por espalhar fake news. Terá, inclusive, de pagar multa pelo erro grotesco. Uma vergonha! A população de São Paulo precisa ficar atenta para não se deixar levar por manipulações e distorção de informações. Nossa pré-campanha está e seguirá comprometida com a verdade. Não vamos admitir que o cidadão paulistano seja enganado”, defendeu.