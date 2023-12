Boulos e Nunes estão tecnicamente empatados em SP, diz pesquisa

Deputado federal lidera numericamente com 31,1% das intenções de voto; atual prefeito da cidade tem 25,4%

Empate técnico se mantém em cenário estimulado com os nomes apenas de Ricardo Nunes (esq.) e Guilherme Boulos (dir.) –o que pode ocorrer em um eventual 2º turno Leandro Paiva/Divulgação – Reprodução/Instagram

PODER360 13.dez.2023 (quarta-feira) – 10h08



Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta 4ª feira (13.dez.2023) indica que o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) lidera numericamente a disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 31,1% das intenções de voto nas eleições de 2024. Em 2º lugar está o atual prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB), com 25,4%. No entanto, eles estão tecnicamente empatados na margem de erro.

A pesquisa ouviu 1.046 eleitores de São Paulo, com 16 anos ou mais, de 6 a 9 de dezembro de 2023. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%. Eis a íntegra do levantamento (PDF – 582 kB).

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) aparece em 3º lugar, com 8,9%, seguida do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), com 8,3%.

Eis os resultados completos:

Guilherme Boulos (Psol-SP) – 31,1%; Ricardo Nunes (MDB) – 25,4%; Tabata Amaral (PSB-SP) – 8,9%; Ricardo Salles (PL-SP) – 8,3%; Kim Kataguiri (União Brasil-SP) – 5,4%; Marina Helena (Novo) – 3,1%; Marco Vinholi (PSDB) – 0,6%; não sabe/não respondeu – 5,3%; nenhum/branco/nulo – 12,0%. No último levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisa para a cidade de São Paulo, em setembro, Boulos tinha 35,1% das intenções de voto, contra 29% de Nunes.

A pesquisa divulgada nesta 4ª feira (13.dez) testou um 2º cenário, sem Ricardo Salles e Marco Vinholi. Eis os resultados:

Guilherme Boulos – 32,4%; Ricardo Nunes – 29,1%; Tabata Amaral – 9,2%; Kim Kataguiri – 6,4%; Marina Helena – 3,9%; não sabe/não respondeu – 5,5%; nenhum/branco/nulo – 13,5%. O Paraná Pesquisa simulou um 3º cenário, apenas com Boulos e Nunes –uma possibilidade para um eventual 2º turno. Leia os resultados:

Ricardo Nunes (MDB) – 41,3%; Guilherme Boulos (Psol-SP) – 39,8%; não sabe/não respondeu – 5,3%; nenhum/branco/nulo – 13,7%. AVALIAÇÃO MUNICIPAL Questionados se “a administração do prefeito Ricardo Nunes está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?”, os entrevistados responderam:

ótima – 5,4%; boa – 27,8%; regular – 35,1%; ruim – 10,7%; péssima – 19,3%; não sabe/não opinou – 1,6%. AVALIAÇÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL Sobre a administração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), os entrevistados responderam ser:

ótima – 11,1%; boa – 25,1%; regular – 31,8%; ruim – 10,9%; péssima – 19,3%. Os que disseram não saber ou não opinaram somam 1,7%.

Os entrevistados responderam como avaliam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eis as respostas:

ótima – 12,2%; boa – 24,5%; regular – 28,4%; ruim – 7,9%; péssima – 25,6%; não sabe/não opinou – 1,3%. AGREGADOR DE PESQUISAS Todas as pesquisas citadas acima estão disponíveis no Agregador de Pesquisas do Poder360, o mais completo da internet brasileira, com estudos eleitorais para Presidência da República, governos estaduais, prefeituras e Senado desde 2000.

