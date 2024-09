Boulos e Nunes já gastaram 12 vezes mais do que Marçal. Veja ranking

São Paulo —Um mês após o início da campanha eleitoral, os gastos dos candidatos à Prefeitura da cidade mais rica do Brasil são discrepantes. Guilherme Boulos (PSol) é até aqui o candidato com a maior despesa: R$ 29,81 milhões. Na sequência aparece Ricardo Nunes (MDB), utilizando R$ 22,88 milhões.

Já em terceiro lugar nos gastos está Tabata Amaral (PSB), com R$ 13,26 milhões, e, em quarto, José Luiz Datena (PSDB) com R$ 5,21 milhões utilizados. Pablo Marçal (PRTB) é o quinto, utilizando R$ 1,92 milhão e, fechando os gastos milionários dos candidatos, aparece Marina Helena (Novo), com R$ 1,22 milhão, em sexto lugar.

A discrepância no valor dos gastos de cada candidato se refere também a quanto eles receberam no fundo eleitoral e partidário.

Somando esse valor, com doações e outros recursos, Boulos é o candidato que mais recebeu dinheiro entre os postulantes à Prefeitura de São Paulo, superando os R$ 55,66 milhões. Por outro lado, Marçal recebeu até aqui, em valores totais, R$ 2,95 milhões.

Cerca de 98% dos valores de Boulos são provenientes de recursos públicos. Já Marçal não tem valores do fundo partidário, porque o PRTB não obteve um desempenho mínimo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas últimas eleições. Seu partido só teve direito a um outro tipo de recurso, o fundo eleitoral, que, neste ano, foi de R$ 3,42 milhões para o PRTB usar em todas as campanhas do Brasil.

1 de 6

O candidato Guilherme Boulos (PSol) durante comício

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

2 de 6

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de SP, divulgando material de campanha

Campanha Ricardo Nunes

3 de 6

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) em agenda de campanha

Reprodução

4 de 6

Candidato José Luiz Datena (PSDB) em campanha no Ipiranga, na zona sul de São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

5 de 6

Tabata conversa com eleitora

Jessica Bernardo / Metrópoles

6 de 6

Marina Helena (Novo) promoveu um protesto na porta da TV Bandeirantes após ter sido excluída do 1º debate entre candidatos à Prefeitura de SP

Reprodução- Partido Novo

A campanha de Marçal vem utilizando majoritariamente valores de doações. Até aqui, a maior transferência para a candidatura do influenciador veio de Marcelo Tostes, advogado que atua nos bastidores para costurar encontros entre Marçal e empresários.

Por outro lado, algumas candidaturas utilizam de fontes mais diversificadas para obter recursos. Tabata Amaral, por exemplo, recebeu cerca de R$ 15,20 milhões, sendo que 87% equivalem a recursos públicos e 12% provenientes de outros meios, como doações. A candidata tem até aqui como maior doador Guilherme Peirão Leal, sócio da Natura, que transferiu 200 mil reais para sua campanha.