“Boulos me convidou para ser vice dele”, diz Datena

Apresentador de TV diz que não apoiaria o psolista à Prefeitura de SP, pois as ideias dos 2 são “antagônicas”

O apresentador disse que conversou com Boulos mais de uma vez sobre a possibilidade de ser seu vice em campanhas eleitorais Reprodução/Youtube @rodaviva – 12.ago.2024

PODER360 12.ago.2024 (segunda-feira) – 23h59

atualizado: 13.ago.2024 (terça-feira) – 0h22

O apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), disse nesta 2ª feira (12.ago.2024) que o deputado federal e também candidato Guilherme Boulos (Psol) o convidou para ser vice em chapa à corrida eleitoral na capital paulista.

Datena afirmou ao “Roda Viva”, da TV Cultura, que teve uma conversa “republicana” com Boulos em abril, quando recebeu a proposta. Segundo ele, o deputado não era a sua 1ª opção. Também negou que apoiaria o psolista ou o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

“O Boulos me convidou para ser vice dele, mas não é a minha 1ª opção. Foi uma reunião na casa dele e vazou uma conversa republicana […] Ele me pediu para que eu fosse conversar com o [presidente] Lula [PT] para facilitar que eu fosse o vice dele. Eu respondi: ‘Vá falar com o Lula, você não quer que eu seja o vice?”, afirmou.

O apresentador disse que a chapa não deu certo não por “diferenças ideológicas”, porque “há pessoas boas na direita, esquerda e centro”. No entanto, quando perguntado se apoiaria o candidato do Psol, negou e afirmou que as ideias são “antagônicas”.

“Mas a democracia diz que temos que respeitar o princípio do contrário. Se ele me convidou, e foram duas vezes que conversamos sobre isso, é porque ele aceita o princípio do contrário”, afirmou.