Boulos minimiza cancelamento de atos com Lula e foca em propostas para idosos

Durante um evento de campanha, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, comentou sobre o cancelamento de atos que contariam com a presença do presidente Lula, do PT, programados para o próximo fim de semana. Apesar disso, Boulos minimizou a situação e expressou sua expectativa de que Lula participe de forma mais ativa no segundo turno das eleições. O presidente está agendado para visitar São Paulo no dia 5, um dia antes do primeiro turno. Frei Chico, irmão de Lula, também se manifestou sobre a dificuldade da campanha, mas se mostrou otimista, afirmando que ainda é possível vencer. Ele criticou a estratégia de Pablo Marçal, do PRTB, considerando-a uma tentativa de desviar a atenção dos problemas reais enfrentados pela população. A análise de Frei Chico reflete a preocupação com a concorrência eleitoral. Boulos, que apresentou um conjunto de propostas voltadas para a população acima de 60 anos, ressaltou que conta com o “apoio integral” de Lula. Ele destacou que o presidente tem contribuído com a campanha por meio de propagandas na televisão.

Os atos que contariam com a presença de Lula ainda estão previstos, com a participação de Boulos e da ex-prefeita Marta Suplicy, do PT. A expectativa é que Lula participe de uma caminhada na região central de São Paulo no dia anterior à votação do primeiro turno. Frei Chico enfatizou que a campanha é desafiadora para todos os candidatos e que os próximos dias serão cruciais para atrair novos eleitores. A mobilização é vista como essencial para o sucesso nas urnas. Em recente pesquisa do Datafolha, Boulos alcançou 26% de intenção de votos, com um desempenho ainda melhor entre os eleitores com mais de 60 anos, onde obteve 30%. Ele se comprometeu a criar 32 Centros 60+ em São Paulo, oferecendo serviços voltados para a população idosa, e criticou a gestão atual de Ricardo Nunes, do MDB, na área. Além disso, Boulos pediu apoio do público para combater fake news que impactam os eleitores mais velhos.

