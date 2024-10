Boulos promete incorporar propostas de Marçal: “Compromisso”

São Paulo — O candidato do PSol à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, disse na manhã desta quinta-feira (10/10) que vai incorporar propostas do candidato derrotado na disputa Pablo Marçal (PRTB), em uma tentativa de atrair o eleitorado que votou nele. Segundo Boulos, uma parcela desses eleitores votou em Marçal por “vontade de mudança”, e não por motivos ideológicos.

“O compromisso que eu assumo com esses eleitores inclusive são compromissos de pautas. Um deles é de não governar de porta fechada em gabinete”, disse Boulos em entrevista à CBN. Era esperado que o candidato participasse de um debate com Ricardo Nunes (MDB), seu adversário no pleito. O atual prefeito, no entanto, não compareceu.

Segundo o candidato do PSol, outra pauta de Marçal a ser incorporada seria o conceito das escolas olímpicas, defendido por Marçal durante a campanha.

“Uma delas, inclusive, é o tema dos esportes nas escolas, o que ele chamou de escola olímpica. Falou disso em debates. O conceito de você integrar o esporte como uma oportunidade para os jovens, para os adolescentes que estão nas escolas municipais, de ver o esporte como algo que dá um caminho para o jovem. O que estava no meu plano de governo é educação integral com cultura e esporte. É uma coisa que eu vou assumir”, acrescentou.

Desde o início da campanha eleitoral, Boulos e Marçal trocaram ataques pessoais. O candidato do PRTB acusou sem provas o adversário de ser “cheirador” de cocaína. A dois dias da eleição, Marçal divulgou um laudo médico falsificado para “fundamentar” a acusação.

O documento, que teve falsidade atestada pelo Instituto de Criminalística do estado, levou à suspensão das redes do candidato pela Justiça Eleitoral.

Na sabatina, Boulos ainda fez acenos aos pequenos empreendedores, a taxistas e motoristas de aplicativo.

“Para você que é motorista de Uber, eu vou liberar o Uber rodízio na cidade de São Paulo, porque ele perde um dia da semana não podendo usar seu instrumento de trabalho, que é o carro. Isso faz falta no final do mês. Para você, que está nos ouvindo e é motoqueiro, motoboy, eu vou fazer as bases de apoio para os motoboys. É um lugar onde ele vai poder descansar, carregar o celular. Vão ser 96, nos 96 distritos de São Paulo.”

Marçal neutro

Horas após o resultado do primeiro turno, Pablo Marçal concedeu uma entrevista coletiva em que sinalizou apoio a Ricardo Nunes (MDB) na segunda etapa do pleito, dizendo que apoiaria o prefeito se ele se comprometesse com algumas de suas pautas. Nunes, no entanto, rejeitou o apoio.

Diante disso, Marçal disse que não apoiaria ninguém, e “liberou” seus eleitores para votarem como quisessem. O candidato do PRTB ainda previu que Boulos seria eleito prefeito de São Paulo.