Boulos promete juntar Lula e Tarcísio com um objetivo

Ricardo Stuckert

1 de 1 Fotografia colorida de Lula e Tarcísio apertando as mãos – Metrópoles – Foto: Ricardo StuckertPré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (PSol-SP) promete, se eleito, juntar o presidente Lula (PT) e o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com um objetivo.

A promessa de Boulos é reunir os dois para discutir soluções para os problemas de segurança pública na capital paulista, uma das áreas que concentra mais reclamações do eleitorado da cidade.

Por trás da promessa, há uma estratégia eleitoral. Segundo aliados, o objetivo de Boulos é fazer um gesto ao eleitorado de centro, demonstrando disposição em ampliar o diálogo para resolver os problemas da cidade.

boulos3

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos quer unir Lula e Tarcísio de Freitas pela segurança na capital paulista Leandro Paiva/@leandropaivac

lula-planalto

A ideia é buscar o presidente da República e o governador de São Paulo para conversar sobre o tema Hugo Barreto/Metrópoles

lula-tarcisio

O gesto serve ao eleitor de centro, já que Boulos quer mostrar que vai ampliar o diálogo pela cidade Ricardo Stuckert / PR

Embora seja aliado de Jair Bolsonaro, Tarcísio vem mantendo uma relação amistosa com Lula. No início de fevereiro, por exemplo, Lula elogiou o trabalho do atual governador em outros governos petistas.

Ao ouvir Lula elogiar Tarcísio, parte do público presente no evento saudou o governador bolsonarista e gritou: “Volta pro PT”. O chefe do Palácio dos Bandeirantes respondeu a provocação com gargalhadas.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?