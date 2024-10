Boulos protocola notícia-crime contra Nunes e Tarcísio no TSE

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, protocolou uma notícia-crime contra o seu adversário Ricardo Nunes (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) por “divulgação de fatos falsos durante campanha eleitoral” ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, 27.

O relator do caso será o ministro Kassio Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na representação, o advogado Francisco Octávio de Almeida Prado Filho argumenta no documento que o ato do governador foi feito como parte de uma estratégia.

“O fato difundido pela entrevista tem nefasto potencial para influenciar o ânimo do eleitorado, podendo efetivamente provocar a mudança do pensamento do eleitor”, descreve o documento. “Percebe-se que mesmo antes do governador fazer a declaração com o aparente intuito de influir no processo eleitoral, o conteúdo já era distribuído massivamente nos chamados ‘grupos de whatsapp bolsonaristas’.”

