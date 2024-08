Boulos, Tabata e Datena lançam jingles de campanha; assista

O candidato do Psol adaptou um pagode do Grupo Revelação; a candidata do PSB escolheu um rap; o candidato do PSDB optou por um sertanejo

A campanha eleitoral começou nesta 6ª feira (16.ago); na imagem, trecho das peças de Boulos (esq.) e de Tabata (dir.) Divulgação/Guilherme Boulos e Tabata Amaral

Candidatos à Prefeitura de São Paulo, o apresentador de TV Datena (PSDB) e os deputados federais Guilherme Boulos (Psol) e Tabata Amaral (PSB) lançaram os primeiros jingles da campanha eleitoral, que começou nesta 6ª feira (16.ago.2024).

Assista abaixo às peças das campanhas dos candidatos com os jingles:

Boulos O 1º jingle da chapa de Boulos com a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) é uma adaptação do pagode Tá Escrito, do Grupo Revelação, e tenta emplacar o sinal de coração com as mãos como símbolo da campanha.

Como mostrou o Poder360, o marketing de Boulos usa um coração em peças, repetindo uma marca histórica usada em campanhas de Paulo Maluf, atualmente com 92 anos, para governador do Estado, em 1990, e para a prefeitura da cidade, em 1992.

Tabata A candidata do PSB abordou a temática da periferia no jingle. O assunto é recorrente no discurso da deputada federal, que cresceu na Vila Missionária.

Tabata optou por usar um rap na composição de seu jingle: “Mudar a periferia através da educação, trazer o povo para o centro da discussão”.

Datena Datena sintonizou seu 1º jingle da campanha com suas pautas relacionadas à segurança pública de São Paulo. O discurso de “proteger a cidade” também está presente na música.

1º DIA DE CAMPANHA No 1º dia de campanha, Boulos foi ao comércio do centro da cidade conversar com apoiadores. Tabata foi com a vice da chapa, Lúcia França (PSB), em uma escola na zona norte da capital.

Datena foi o único candidato que saiu da cidade. Foi à Aparecida, no interior do Estado, para “pedir proteção para a campanha”, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

