Boulos tem um problema a resolver com parte do movimento negro

Guilherme Boulos perdeu a disputa da Prefeitura de São Paulo e ganhou o descrédito de parte do movimento negro. A pouco mais de uma semana do segundo turno, Boulos faltou a um ato de apoio à sua candidatura, sem aviso prévio.

No dia 15 de outubro, deputados estaduais; vereadores de São Paulo; a vereadora Tainá de Paula (RJ); o candidato à Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) Wesley Teixeira; e lideranças de diversas entidades do movimento negro do estado de São Paulo se reuniram na Ocupação 9 de Julho, para um ato em apoio a Boulos.

A organização do ato começou logo depois do primeiro turno. Boulos seria a estrela principal do evento, convidado para saudar o movimento negro e receber o apoio.

Mas Boulos não compareceu, e lideranças do movimento negro ficaram constrangidas com a ausência. Houve irritação ao se constatar que ele não estava em nenhuma outra agenda pública no mesmo horário.

A agenda de campanha de Boulos naquele dia mostrou que ele foi à sabatina no telejornal SP2, da TV Globo, às 18h45, pouco depois do início do ato do movimento negro, previsto para as 18h.

Fontes da organização do ato dizem que estavam cientes do compromisso do psolista na Globo e que avisaram ao candidato que aguardariam sua chegada para depois da sabatina na emissora. Embora estivesse marcado para as 18h, o evento começou às 20h.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da campanha de Guilherme Boulos, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto a manifestações.

