Boulos vai a Brasília gravar vídeos com Lula para campanha eleitoral

São Paulo – O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSol, Guilherme Boulos, vai para Brasília neste sábado (14/9) gravar vídeos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a campanha eleitoral. A equipe de Boulos tem apostado em vincular a imagem dele a do petista para crescer nas pesquisas de intenção de voto.

“Vou gravar com o presidente sim neste fim de semana”, confirmou Boulos, durante agenda na zona sul de São Paulo na manhã deste sábado. A viagem será curta e o candidato deve voltar ainda neste domingo (15/9), para participar do debate na TV Cultura, previsto para o mesmo dia à noite.



Lula, Marta e Boulos em comício no Campo Limpo, na zona sul de SP









Marta, Boulos, Lula, Erundina e Haddad durante convenção PT/PSol





Guilherme Boulos e Natalia Szermeta, sua esposa





Lula e Boulos na convenção do PSol e do PT que oficializou chapa em SP





Boulos, Marta e o deputado estadual Antônio Donato (PT) comem bolo durante agenda de campanha em SP





O candidato Guilherme Boulos (PSol) durante comício





Boulos e Marçal partiram para ataques em debate





Fernando Haddad e Guilherme Boulos utilizando “pulseirinhas da amizade”





Boulos e Marta em ato na Praça da Sé, no centro de SP





Boulos mostra camisa do Corinthians emoldurada em sua casa



A primeira aparição de Lula ao lado de Boulos na TV aconteceu já no primeiro dia de horário eleitoral gratuito, em um material que trouxe o presidente visitando a casa do deputado e tomando um café com ele. Como mostrou o Metrópoles, integrantes da campanha admitem, sob reserva, que esperavam melhores resultados nas pesquisas após o vídeo ter sido veiculado.

Boulos tem enfrentado dificuldades para crescer nos levantamentos e parte da campanha já manifestou preocupação com a possibilidade de o deputado ficar de fora de um eventual segundo turno na cidade.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (12/9), o deputado federal foi citado por 25% dos eleitores e aparece tecnicamente empatado com Ricardo Nunes (MDB), que lidera numericamente com 27%, e com Pablo Marçal (PRTB), que tem 19% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Antes da votação, marcada para o dia 6 de outubro, Lula ainda deve fazer três atos ao lado de Boulos na cidade – um deles é previsto para ocorrer na véspera da eleição. Até o momento, o petista esteve ao lado do candidato em dois comícios: um na zona sul, no reduto político do psolista, e outro no extremo leste da cidade, onde a campanha tem focado grande parte de suas agendas.