Boulos vence na maioria dos bairros ricos de São Paulo

O candidato Guilherme Boulos (PSol) venceu a primeira etapa da disputa pela Prefeitura de São Paulo na maioria dos bairros que concentram a elite paulistana. Ele levou a melhor sobre Ricardo Nunes (MDB) em três das cinco dessas regiões.

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Boulos ganhou em Perdizes, Pinheiros e Vila Mariana. Nunes venceu no Jardim Paulista e em Indianópolis, o local de votação do candidato derrotado Pablo Marçal.

Em Perdizes, por exemplo, Boulos ficou com 35% dos votos. A seguir, vieram Nunes, com 27%, e Marçal, com 19%. Em Pinheiros, o candidato do PSol teve uma diferença ainda maior sobre os adversários. Ele ficou com 36%, enquanto Nunes ficou com 26% e Marçal, 16%. A diferença foi menor na Vila Mariana, com Boulos somando 30%, Nunes, 28%, e Marçal, 23%.

No Jardim Paulista, Nunes recebeu 33%, contra 25% de Boulos e 21% de Marçal. Em Indianópolis, o candidato do MDB ficou com 34%. Nesse caso, no entanto, Marçal ficou em segundo lugar, com 25%, e Boulos em terceiro, com 20%.

Indianópolis é um reduto conservador de São Paulo. Em 2022, no segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro venceu Luiz Inácio Lula da Silva no bairro por ampla diferença. Ele obteve 46,27% dos votos contra 31,41% do petista.

No segundo turno da eleição para prefeito em 2020, o então candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB) obteve ali a maior votação sobre o oponente Guilherme Boulos. O tucano ficou com 75,9% dos votos válidos de Indianópolis.