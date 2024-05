Boulos vota para arquivar caso de “rachadinha” de Janones

Relator do caso no Conselho de Ética, deputado do Psol diz não haver “justa causa” entre os fatos narrados e uma quebra de decoro parlamentar

Em seu parecer, Boulos (esq.) também afirmou que as acusações contra Janones (dir.) são anteriores ao exercício do mandato, que começou em 2023 PODER360 15.mai.2024 (quarta-feira) – 19h44



O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) votou nesta 4ª feira (15.mai.2024) no Conselho de Ética da Câmara pelo arquivamento do pedido de cassação do mandato de André Janones (Avante-MG) no caso da suposta prática de “rachadinha” (repasse de salários).

O congressista do Psol é o relator da representação apresentada pelo PL. Janones é acusado de supostamente participar de um esquema de desvio de parte dos salários de assessores de seu gabinete para cobrir despesas de campanhas eleitorais. O caso é investigado pela PF (Polícia Federal).

Em seu parecer pelo arquivamento do processo, Boulos disse não haver “justa causa” entre os fatos narrados e uma quebra de decoro parlamentar. O psolista também afirmou que as acusações contra Janones são anteriores ao exercício do mandato, que começou em 2023.

“Não há justa causa para o presente feito. A representação do PL traz fatos antes do representado ser deputado federal. O Judiciário fará seu trabalho”, disse.

O relatório do deputado do Psol será votado nas próximas sessões depois de um pedido de vista (mais tempo para análise) do Alexandre Leite (União Brasil-SP).

ENTENDA O CASO Um áudio atribuído a Janones indica a participação do congressista em um suposto esquema de rachadinha. As informações são de reportagem publicada pelo portal de notícias Metrópoles.

O deputado nega as acusações e afirma que o caso se tratava de uma proposta de “vaquinha”.

“Não existe a palavra ‘devolver’ no áudio, se fala em vaquinha. Discordo que vaquinha seja o mesmo de rachadinha. Qual a diferença? É muito nítida. Na rachadinha, existe um controle, você sabe quanto a pessoa recebe, cobra um valor determinado e ela tem que devolver para você. Isso é uma maneira de você desviar indiretamente. É roubo, corrupção”, afirmou. A declaração foi dada em entrevista ao Uol.