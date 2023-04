Braço direito de Silvio Santos, Roque se emociona em homenagem no SBT

Oo assistente de palco Roque não segurou a emoção e caiu no choro durante surpresa preparada pelo programa Fofocalizando 25/04/2023 9:07, atualizado 25/04/2023 9:07

Lourival Ribeiro/SBT

Parceiro de longa data de Silvio Santos, Gonçalo Roque esteve no Fofocalizando, do SBT, nessa segunda-feira (24/4). Em uma surpresa preparada pelo programa, o assistente de palco caiu no choro.

Para quem não viu, a produção armou um reencontro dele com o filho, Sérgio, que estava internado em uma clínica de reabilitação por causa dos problemas com o álcool. “Esse menino sempre me deu alegria, inclusive uma temporada quando ele trabalhou aqui”, disse.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga o Metrópoles Fun no Instagram.

Mais lidas