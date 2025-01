Brad Pitt e namorada passam férias privadas nos EUA durante as festas

Brad Pitt e Ines de Ramon passaram férias íntimas em Carmel, na Califórnia, durante as festas de fim de ano, revelou a revista People.

“Brad acabou de filmar ‘F1’ antes das festas. Ele está muito empolgado com o filme e adorou trabalhar nele”, disse uma fonte à publicação.

Após o término das filmagens e o aniversário do ator, comemorado em 18 de dezembro, o casal passou o feriado em Carmel.

“Ele adora o lugar. É um local privado”, acrescentou a mesma fonte.

