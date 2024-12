Braga Netto é preso pela Polícia Federal por obstrução à Justiça

Neste sábado (14), a Polícia Federal prendeu Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-vice de Jair Bolsonaro na chapa de 2022. A operação da PF também faz buscas na casa do ex-ministro. Os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ação faz parte do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Até o momento, a defesa do general da reserva não se manifestou sobre a prisão.

A prisão aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, e por hora ele ficará sob custódia do Exército. De acordo com a PF, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e uma medida cautelar contra “indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas”. A investigação aponta Braga Netto como chefe do grupo que planejou intervenção militar. Ele teria aprovado e financiado o suposto plano para matar o presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Moraes. O general faz parte da lista de 37 indiciados pela PF.

Segundo as investigações da Polícia Federal, Braga Netto teria feito parte do “Núcleo Responsável por Incitar Militares a Aderirem ao Golpe de Estado” bem como do “Núcleo de Oficiais de Alta Patente com Influência e Apoio a Outros Núcleos”.

De acordo com a decisão do Supremo baseada na investigação da PF, o grupo teria atuado com o objetivo de descreditar o processo eleitoral, planejar e executar o golpe de Estado, e destruir o Estado democrático de Direito “com a finalidade de manutenção e permanência de seu grupo no poder”.

(Matéria em atualização)