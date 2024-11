Branqueamento da pele: Os perigos dos produtos de clareamento para a saúde

Acredite ou não, os produtos para clareamento da pele agora respondem por metade do mercado global de cosméticos, com a demanda continuando a aumentar. Uma pesquisa da Research and Markets estimou o mercado em US$ 9 bilhões em 2023, com projeção de atingir US$ 13,3 bilhões até 2030. Mas por trás dessa indústria em expansão está uma verdade tóxica.

Nesta galeria, descubra os esforços prejudiciais que muitas mulheres com pele mais escura estão fazendo para se adequar aos padrões de beleza e os ingredientes perigosos que podem estar escondidos nestes produtos.

