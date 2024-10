Brasil abre mais de 247 mil vagas de emprego em setembro

O mercado de trabalho brasileiro apresentou um desempenho notável em setembro, com a criação de mais de 247 mil vagas de emprego, conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Este aumento representa um crescimento de 21% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foram gerados 204 mil empregos formais. O resultado superou as expectativas de muitos especialistas, que já haviam observado um saldo positivo de 232 mil postos formais em agosto. O setor de serviços liderou a criação de empregos, com 128 mil novos postos. A indústria também teve um desempenho robusto, adicionando 59,8 mil vagas, impulsionada por uma demanda crescente por produtos manufaturados.

O comércio não ficou atrás, com um saldo positivo de 44,6 mil empregos, enquanto a construção civil contribuiu com 17 mil novos postos de trabalho. Em contraste, o setor agropecuário foi o único a registrar um saldo negativo, com 2 mil demissões. No acumulado do ano, o Brasil gerou 1,98 milhão de empregos formais. Nos últimos 12 meses, de outubro de 2023 até setembro deste ano, o total de vagas criadas foi de 1,83 milhão. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, expressou otimismo em relação ao futuro, afirmando que a expectativa é encerrar o ano com um saldo positivo de 2 milhões de empregos, um marco significativo para o país.

Publicado por Luisa Cardoso