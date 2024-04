Brasil adota dose única de vacina contra HPV

O Brasil adotou um novo esquema de vacinação contra o HPV, passando a utilizar dose única em vez das duas doses anteriores. A mudança foi anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, através em sua conta no X (ex-twitter), na noite de segunda-feira (1). No vídeo, Trindade afirma que, “a partir de agora, o imunizante será aplicado em dose única”. “Além de meninas e meninos de 9 a 14 anos e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações [PNI], também orientamos aos estados e municípios que façam uma busca ativa dos jovens de até 19 anos que não receberam nenhuma dose de vacina contra o HPV para que possam atualizar sua vacinação.”

Novidade na #vacinação contra o HPV: agora ela é de dose única! Uma só #vacina vai nos proteger a vida toda contra vários tipos de doença e de câncer causados pelo #HPV, como o câncer do colo do útero. Não vamos deixar que crianças e jovens corram esse risco quando crescerem! pic.twitter.com/tkknkgovzx — Nísia Trindade Lima (@nisia_trindade) April 1, 2024

A vacina utilizada no SUS é produzida pelo Instituto Butantan e é chamada quadrivalente, contendo quatro formas do vírus —6, 11, 16 e 18. Na rede particular, a vacina protege contra nove tipos do vírus. No país, o imunizante é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos, vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos, pessoas que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, e pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos. Além disso, em março, o Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde (SUS) um teste inovador para detecção do vírus do papiloma humano em mulheres, que permite o rastreamento do câncer do colo do útero a cada cinco anos. O teste molecular foi considerado mais preciso do que o exame de Papanicolau. A decisão de incorporar essa tecnologia na rede pública foi avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

