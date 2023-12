Brasil anuncia amistoso contra o México antes da Copa América

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta terça-feira (19/12), que a Seleção enfrentará o México no dia 8 de junho, em amistoso preparatório para a Copa América 2024, nos Estados Unidos. Diante da turbulência política e judicial que abalou a entidade, não há certeza sobre qual treinador estará à frente do conjunto nacional nesse duelo.

“A CBF continua anunciando jogos de nível elevado, com grandes seleções. Além do México, a seleção brasileira masculina já tem confirmados para 2024 jogos com as seleções da Espanha e Inglaterra”, diz trecho da nota enviada pela entidade. Ainda há espaço para mais um amistoso em junho.

Os amistoso com Inglaterra e Espanha estão agendados para março, com Fernando Diniz ainda sob contrato para comandar a seleção brasileira. O duelo com os ingleses está agendado para o dia 23 de março, em Wembley, em Londres, enquanto o confronto com os espanhóis não tem data certa ainda, mas deve acontecer no dia 26, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

A CBF dava como certa a chegada do italiano Carlo Ancelotti para junho de 2024, após o encerramento da passagem do treinador pelo Real Madrid. No entanto, os problemas políticos tornam o futuro incerto, uma vez que um novo dirigente deve ser escolhido até o fim de janeiro para o lugar de Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo foi destituído do cargo de presidente da CBF por decisão judicial que revogou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado junto ao Ministério Público que balizou as eleições que promoveram o dirigente ao cargo mais alto da entidade. José Perdiz, presidente licenciado do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), assumiu o comando da CBF e terá de convocar novo pleito até a penúltima semana de janeiro.

A seleção brasileira vive péssima fase e vem de três derrotas consecutivas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A sequência negativa veio em jogos contra Uruguai, Colômbia e Argentina. O Brasil ocupa a modesta sexta colocação, última posição que dá vaga direta ao Mundial.