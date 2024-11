Brasil apoia esforços da China para reunificação pacífica com Taiwan

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou seu apoio aos esforços da China para uma reunificação pacífica com Taiwan. Essa declaração foi feita em um documento durante a visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, a Brasília. A posição gerou uma reação negativa da representação de Taiwan no Brasil, com o embaixador Benito Liao afirmando que a noção de que Taiwan faz parte da China não condiz com a realidade histórica e jurídica. No comunicado oficial, o Brasil reafirmou o princípio de Uma Só China, reconhecendo Taiwan como uma parte inseparável do território chinês. Essa postura marca uma mudança em relação à visita de Lula a Pequim em abril de 2023, quando o Brasil havia se limitado a apoiar apenas relações pacíficas entre as duas regiões.

O embaixador Liao solicitou ao governo brasileiro uma abordagem mais flexível nas relações com Taiwan, ressaltando que a ilha possui características de um país soberano. Desde 1974, o Brasil adota o princípio da existência de uma única China, uma exigência que vem de Pequim. A China considera Taiwan como um território rebelde e busca sua reunificação, enquanto a ilha opera sob um governo próprio e um sistema democrático. Taiwan conta com o apoio de nações ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, que se comprometem a defendê-la em caso de uma invasão. Além disso, a China tem intensificado suas manobras militares nas proximidades de Taiwan e tem trabalhado para diminuir o número de países que mantêm relações diplomáticas com a ilha.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA