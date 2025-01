Brasil assume presidência do Brics com Foco em Cooperação e Sustentabilidade

O Brasil assumiu nesta quarta-feira (1) a presidência rotativa do Brics, um bloco que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Esta será a quarta vez que o país lidera a organização, que busca fortalecer laços entre nações emergentes. O lema escolhido para este período é “Fortalecendo a Cooperação do Sul Global por uma Governança mais Inclusiva e Sustentável”. O foco principal da presidência brasileira será em dois eixos: a cooperação entre os países do Sul Global e a reforma da governança global, visando uma maior inclusão nas decisões internacionais. Durante o seu mandato, o Brasil planeja implementar ações que promovam uma governança mais sustentável e inclusiva. Entre as iniciativas estão o estímulo à cooperação econômica, o financiamento de projetos voltados para o combate às mudanças climáticas e o desenvolvimento de tecnologias em inteligência artificial.

As prioridades da presidência brasileira no Brics incluem a facilitação do comércio e dos investimentos entre os membros do bloco. Além disso, haverá um esforço para promover uma governança inclusiva no campo da inteligência artificial, reconhecendo a importância dessa tecnologia para o futuro. Outro ponto importante será o aprimoramento das estruturas de financiamento para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, em diálogo com a Conferência das Partes (COP30). O Brasil também buscará incentivar projetos de cooperação entre os países do Sul Global, com ênfase em saúde pública e no fortalecimento institucional do Brics.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA