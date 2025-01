Brasil atinge 50,1% de lares nas classes C e superiores com aumento de renda

O Brasil alcançou um marco significativo ao registrar que 50,1% dos lares pertencem às classes C e superiores, o que reflete uma renda mensal domiciliar acima de R$ 3,4 mil. Essa mudança no cenário social é resultado da recuperação do emprego e do aumento da renda, embora a desigualdade ainda permaneça como um desafio. A redução do desemprego tem contribuído para a melhoria da renda familiar, mas a qualidade da educação pode impactar a mobilidade social no futuro. Desde o ano passado, muitas famílias que estavam nas classes D e E conseguiram migrar para a classe C, impulsionadas pela recuperação do mercado de trabalho após a pandemia. A classe C, em particular, viu um crescimento de 9,5% em sua renda, e as previsões para 2025 indicam que essa classe continuará a se destacar, com uma expectativa de aumento de 6,4% na renda.

Apesar dos avanços observados, a mobilidade social para as classes D e E pode enfrentar dificuldades nos próximos anos. Fatores como salários baixos e altas taxas de informalidade no trabalho dificultam a ascensão dessas famílias. Embora a entrada no mercado de trabalho seja essencial para a redução da pobreza, ela sozinha não é suficiente para erradicá-la. Em 2024, o Brasil alcançou uma taxa de desemprego de 6,1%, o que representa o menor índice já registrado.

Além disso, a renda média domiciliar per capita cresceu 6,98%, com um aumento ainda mais expressivo de 10,2% entre os 50% mais pobres da população. A criação de 3,6 milhões de empregos com carteira assinada entre 2023 e 2024 foi um fator importante para essa melhoria social. Entretanto, a elevação da taxa Selic pode favorecer mais a classe A, que possui rendimentos concentrados em investimentos financeiros.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA