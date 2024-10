Brasil autoriza novas empresas de apostas e intensifica regulamentação

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda anunciou, no dia 18 de outubro, a autorização para que duas novas empresas de apostas operem no Brasil, elevando o total de empresas autorizadas de 98 para 100. As novas adições são a Sportvip Group International Apostas e a Megapix Comunicação e Tecnologia. A Sportvip foi aprovada após se adequar às normas vigentes, enquanto a inclusão da Megapix ocorreu por meio de uma decisão judicial. Além dessas novas autorizações, o Ministério da Fazenda também deu luz verde para o retorno de duas empresas já conhecidas no setor: a Reals Brasil e a Esportes Gaming Brasil. Com essas inclusões, o número total de empresas autorizadas a operar em território nacional permanece em 26.

Em um esforço para regularizar o setor, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou um processo de desativação de sites que operam de forma irregular. Até o momento, cerca de 21 mil empresas foram notificadas para suspender o acesso aos sites que constam na lista negativa. Essas ações refletem um movimento do governo brasileiro para fortalecer a regulamentação das apostas no país, buscando garantir um ambiente mais seguro e controlado para os apostadores. A inclusão de novas empresas e a desativação de sites irregulares são passos importantes nesse processo de regulamentação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane