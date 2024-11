Brasil cai para 36º lugar no ranking de segurança para viajantes em 2025

A pesquisa realizada pela Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) aponta que, em 2025, os destinos mais seguros para os viajantes serão Islândia, Austrália e Canadá. O Brasil, que ocupava a 15ª posição, sofreu uma queda significativa, agora figurando em 36º lugar no ranking de segurança. Irlanda, Suíça, Nova Zelândia, Alemanha, Noruega, Japão, Dinamarca, Portugal, Espanha, Reino Unido, Holanda e Suécia, completam a lista dos 15 destinos mais seguros. Os critérios utilizados na pesquisa incluem a análise de eventos climáticos extremos, índices de violência urbana e a presença de conflitos.

As informações foram coletadas a partir das experiências de viajantes e de fontes confiáveis, como o Índice Global da Paz e a plataforma Numbeo. A Islândia se destacou como o destino mais seguro, principalmente devido à sua baixa taxa de acidentes de trânsito. Além disso, o ranking também avalia a segurança em relação a crimes violentos e terrorismo, com a Noruega e os Emirados Árabes Unidos se destacando nas primeiras posições dessas categorias. O Brasil, no entanto, não aparece nessas listas específicas de segurança.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira