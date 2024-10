Brasil condena ataque de Israel contra base da ONU no Líbano

O governo do Brasil condenou os ataques de Israel postos da Organização das Nações Unidas (ONU) no Líbano, nesta quinta-feira (10/10). O posicionamento aconteceu por meio de nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

“Brasil condena os ataques desferidos pelas forças armadas de Israel contra postos da missão de paz das Nações Unidas no Líbano (Unifil). Os ataques ocorreram nas localidades de Naqoura, Labbouneh e Ras Naqoura, e resultaram no ferimento de dois capacetes azuis de nacionalidade indonésia e em danos à infraestrutura da missão”, disse o Itamaraty.

No comunicado, o governo brasileiro ainda afirmou que ataques contra instalações da ONU, ou contra funcionários da organização, constituem uma “grave violação do Direito Internacional e do Direito Internacional Humanitário”.

Além disso, o Brasil criticou as ações do governo de Benjamin Netanyahu em áreas civis do Líbano, e pediu que Hezbollah e Israel encerrem a escalada de violência na região.

“O governo brasileiro reitera sua condenação aos ataques israelenses contra zonas civis densamente povoadas no Líbano e renova seu apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades, de forma a interromper a preocupante escalada de violência na região”, finalizou a nota.

Ataque contra instalações da ONU

O exército de Israel confirmou os ataques contra instalações da Força Interina da ONU no Líbano (Unifil), criada em 1978 pelo Conselho de Segurança como uma missão de paz no país, após o mesmo ser invadido por forças israelenses.

As Forças de Defesa de Israel (FDI), no entanto, afirmaram que a ofensiva faz parte dos esforços do país liderado por Benjamin Netanyahu contra o Hezbollah.

“A organização terrorista Hezbollah opera dentro e perto de áreas civis no sul do Líbano, incluindo áreas próximas dos postos da Unifil”, disse as FDI em um comunicado. “Esta manhã (quinta-feira), tropas das FDI operaram na área de Naqoura, próximo a uma base da UNIFIL. Assim, as FDI instruíram as forças da ONU na área a permanecerem em espaços protegidos, após o que as forças abriram fogo na área”.

A principal justificativa para o avanço da violência no Líbano é a caçada contra o Hezbollah, que tem atacado o território israelense por meio da fronteira desde o início da guerra na Faixa de Gaza. As ações obrigaram milhares de israelenses a deixarem o norte de Israel desde então.