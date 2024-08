Brasil define porta-bandeiras nas Paralimpíadas Paris 2024

O Brasil definiu os dois atletas que serão os porta-bandeiras da delegação na cerimônia de abertura das Paralimpíadas Paris 2024, que está marcada para esta quarta-feira (28/8). Os escolhidos foram Beth Gomes, do atletismo, e Gabriel Araújo, da natação.

Assim como nas Olimpíadas, o evento também acontecerá pela primeira vez fora de um estádio. O desfile dos atletas começará na parte externa da Champs-Elysées e se estenderá até a Place de la Concorde.

Beth e Gabriel vêm de um bom resultado das Paralimpíadas Tóquio 2020, após conquistar a medalha de ouro. O atletismo e a natação são os esportes que ao longo da história dos jogos paralímpicos mais deram medalhas para o Brasil.

Beth, que compete na classe F53 (atletas que competem sentados) no lançamento de disco, vem de um ciclo paralímpico forte. Além de vencer a prova de lançamento de disco, no mundial de atletismo em Kobe, no Japão, conseguiu renovar por três vezes o recorde mundial da prova, o último em junho deste ano, após lançamento de 18,45m.

Já Gabriel conquistou três pódios em Tóquio, venceu os 200m livre e os 50m costa, e ainda conquistou a prata nos 100 costa, na classe S2, atletas que tem comprometimento físico motor. No ciclo paralímpico, venceu os dois mundiais que disputou, em Portugal e Inglaterra, e chega com grandes expectativas para a competição.

Gabriel falou, em entrevista ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), sobre a felicidade em dividir a missão de representar o Brasil ao lado de Beth, atleta que ele admira. “É uma honra estar ao lado de uma mulher tão experiente e de tanta competitividade, que está sempre buscando atingir seus objetivos em todas as competições. É muito bom participar deste momento com uma referência do esporte”, disse.