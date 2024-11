Brasil derrota Uruguai e garante presença na Americup 2025

O Brasil garantiu a classificação para a edição 2025 da Americup, Copa América de basquete masculino, após derrotar o Uruguai por 71 a 65, na noite desta quinta-feira (21) no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará.

É O BRASA NA AMERICUP 2025! O Brasil levou a galera ao delírio no Mangueirinho, em Belém, venceu o Uruguai por 71 a 65 e está classificado para o torneio continental! Domingo tem Brasil x Panamá, às 20h, novamente no Mangueirinho e ao vivo na ESPN 4! pic.twitter.com/57FGtjUYBz — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) November 22, 2024

Os destaques brasileiros na partida foram os ala-pivôs Bruno Caboclo (que contribuiu com 21 pontos e 11 rebotes) e Mãozinha (que marcou 16 pontos e somou 9 rebotes).

Após as três vitórias nos seus três compromissos iniciais pelas Eliminatórias da Americup, o Brasil volta a entrar em ação no próximo domingo (24), quando mede forças com o Panamá a partir das 20h (horário de Brasília), novamente no Mangueirinho.

A edição 2025 da Copa América de basquete masculino será disputada em agosto na Nicarágua.

