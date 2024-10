Brasil deve contratar meio milhão de pessoas no quarto trimestre

O comércio brasileiro está se preparando para um aumento significativo nas contratações temporárias durante o último trimestre do ano. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, cerca de 450 mil vagas devem ser abertas entre outubro e dezembro. Este número é semelhante ao do mesmo período do ano passado, quando foram registradas 452 mil contratações temporárias. As datas comemorativas, como o Dia das Crianças, Halloween, Black Friday, Natal e Ano Novo, são os principais impulsionadores dessa demanda, movimentando o setor com a venda de decorações, itens de festa e presentes. Apesar da expectativa de estabilidade nas contratações temporárias, alguns fatores podem influenciar negativamente o cenário. A associação aponta que desastres climáticos, a guerra no Oriente Médio e incertezas em relação às eleições municipais de 2024 afetam a confiança do consumidor, que tende a ser mais cauteloso com os gastos.

Essa cautela pode resultar em uma leve retração nas contratações temporárias, embora a previsão atual seja de estabilidade. As vagas temporárias representam uma oportunidade valiosa para os desempregados, oferecendo uma chance de retorno ao mercado de trabalho. Muitos trabalhadores temporários acabam sendo efetivados após o período de contratação. A associação destaca que a maior parte das vagas deve ser gerada pelo comércio online, que continua a crescer e a impulsionar o mercado.

Publicado por Luisa Cardoso