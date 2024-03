Brasil e 23 nações da América Latina pedem cessar-fogo em Gaza

Em carta conjunta, líderes repudiaram o assassinato de civis e exigiram a libertação imediata de todos os reféns

Da esquerda para a direita: Gustavo Petro, presidente da Colômbia, Alberto van Klaveren, chanceler do Chile, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil e Luis Arce, presidente da Bolívia na cerimônia de abertura da 8ª Cúpula do Celac Ricardo Stuckert/Planalto (via Flickr) – 1º.mar.2024

Chefes de Estado de 24 países da América Latina e do Caribe divulgaram neste sábado (2.mar.2024) uma declaração conjunta pedindo “cessar-fogo humanitário imediato” na Faixa de Gaza.

No documento, os líderes declararam que “deploram o assassinato de civis israelenses e palestinos” e se preocupam com “o sofrimento da população civil palestina”.

“Exigimos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns, bem como a garantia de acesso humanitário às áreas afetadas, e apoiamos a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina”, diz a carta assinada pelos mandatários.

Ao todo, 33 representantes de países da América Latina e do Caribe estão reunidos na 8ª Cúpula da Celac (Comunidade da América Latina e Estados do Caribe), em Buccament, São Vicente e Granadinas, neste sábado (2.mar).

Eis a lista dos signatários:

Antígua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Cuba; Chile; Dominica; República Dominicana; Granada; Guiana; Haiti; Honduras; Jamaica; México; Nicarágua; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago República Bolivariana da Venezuela. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou do evento na 6ª feira (1º.mar).