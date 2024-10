Brasil e BID lançam ‘janela única’ para facilitar investimentos estrangeiros

O Brasil, por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), firmou uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a criação da “janela única”. Essa plataforma inovadora tem como objetivo centralizar todas as exigências regulatórias que os investidores estrangeiros precisam atender ao operar no país. O acordo foi oficializado durante o 7º Fórum Brasil de Investimentos, realizado em São Paulo. O vice-presidente do Mdic, Geraldo Alckmin, destacou que a colaboração envolve um investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões, que não precisa ser devolvido.

A “janela única” funcionará como um portal abrangente, onde os investidores poderão acessar informações sobre licenças, autorizações e questões fiscais, facilitando o processo de entrada no mercado brasileiro. Alckmin enfatizou que essa iniciativa é uma estratégia para atrair novos investimentos, além de buscar a redução de custos e a simplificação de processos burocráticos. Ele mencionou que a implementação da “janela única” pode resultar em uma economia de até R$ 40 bilhões anuais nos custos relacionados ao comércio exterior.

Morgan Doyle, representante do BID, manifestou sua satisfação em participar do projeto, que promete promover uma maior coordenação entre diferentes órgãos governamentais. Doyle ressaltou que a proposta visa não apenas diminuir a burocracia, mas também aumentar a transparência e a previsibilidade para os investidores que desejam atuar no Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira