Brasil é condenado na Corte Interamericana por morte de membro do MST

Corte entendeu que houve omissão do governo brasileiro na morte de trabalhador rural e irregularidades por parte da PM na “Operação Castelinho”

Morte de integrante do MST aconteceu na Marcha pela Reforma Agrária em 2000; na foto, protesto de integrantes do movimento Divulgação/MST

PODER360 14.mar.2024 (quinta-feira) – 18h20



A CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos) condenou o Brasil por omissão na morte de um trabalhador rural integrante do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) por policiais militares durante uma Marcha pela Reforma Agrária em 2000, no Paraná.

A sentença foi proferida em 16 de novembro de 2023, mas o anúncio só foi feito nesta 5ª feira (14.mar.2024). Antônio Tavares Pereira, 38 anos, membro do MST, foi morto com 1 tiro por policiais presentes durante a manifestação. A Corte alegou que a morte e as lesões nos outros 184 membros do movimento constituíram um “uso desproporcional da força”.

Segundo a corte, “o tiro que causou a morte veio de um policial militar. O oficial não agiu em autodefesa, mas sim, para assustar os manifestantes, e o tiro foi disparado quando a vítima estava desarmada”. Portanto, o tiroteio “não teve um propósito legítimo, nem foi apropriado, necessário e proporcional”.

Na leitura da sentença, a presidente da corte, juíza Hernandez Lopez, disse que o Estado brasileiro violou os diretos à vida, à liberdade de expressão e aos direitos das crianças que estavam no local.

Agora, cabe à União custear tratamento psicológico e pagar uma indenização que soma US$ 400 mil (R$ 2 milhões) à família de Tavares. O valor deve ser divido entre a viúva e os filhos da vítima.

Além disso, o Brasil deve fazer no prazo de 1 ano, “um ato público de reconhecimento” às violações cometidas. A corte determinou também que o monumento construído pelo MST em 2001 seja preservado.

Operação Castelinho A corte também condenou o país pela “Operação Castelinho”, em 2002, quando a Polícia Militar de São Paulo matou 12 pessoas a tiros em uma rodovia no interior do Estado. Eis a íntegra do documento (PDF – 106 kB). Na época, os policiais disseram que as mortes teriam sido de membros do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Neste caso, a União foi condenada a indenizar as famílias dos 12 mortos em certa de R$ 5,4 milhões. A corte decidiu também que devem ser pagos U$ 80.000 (cerca de R$ 400 mil) às vitimas e US$ 20.000 (R$ 150 mil) a 8 parentes das vítimas.