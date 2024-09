Brasil é o País com o maior número de pessoas ansiosas no mundo

Confira dicas de especialista de como inteligência emocional pode auxiliar nesse processo

Recentes estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelaram que o Brasil lidera o ranking global de países com maior número de pessoas ansiosas. De acordo com a entidade, mais de 18,6 milhões de brasileiros convivem com transtornos de ansiedade, o que representa cerca de 9,3% da população. Esse índice é preocupante, principalmente quando consideramos o impacto da ansiedade na qualidade de vida e na produtividade das pessoas.

A pandemia de COVID-19, seguida pela crise econômica e as incertezas políticas, apenas agravaram esse cenário. Especialistas destacam que o aumento da competitividade no ambiente de trabalho, a falta de segurança e o excesso de informações nas redes sociais são fatores que têm contribuído para o crescimento dos transtornos de ansiedade no Brasil.

Rosângela Araújo, especialista em desenvolvimento humano e CEO da RM Consultoria, reforça a importância de práticas voltadas para o autocuidado e inteligência emocional. Segundo ela, “a ansiedade muitas vezes é uma resposta ao excesso de demandas e à falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Precisamos aprender a reconhecer os sinais que nosso corpo e mente nos dão e investir em estratégias que promovam o bem-estar emocional.”

Além disso, Rosangela pontua que o desenvolvimento de soft skills, como a resiliência e a gestão emocional, pode ser um caminho eficaz para lidar com a ansiedade no cotidiano. “Capacitar-se emocionalmente é fundamental, não só para enfrentar os desafios do trabalho, mas também para alcançar uma vida mais plena e equilibrada. Quando desenvolvemos inteligência emocional, conseguimos criar uma ponte saudável entre nós e os fatores estressores, tomando decisões com mais clareza”, afirma.

Apesar dos números alarmantes, é possível reverter esse quadro. “A chave está em mudar a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Ao olharmos para dentro e buscarmos o autoconhecimento, encontramos ferramentas valiosas para enfrentar a ansiedade e ter mais qualidade de vida”, conclui Rosangela.

O Brasil enfrenta o desafio de cuidar da saúde mental de sua população, e especialistas como Rosangela Araújo destacam que, mais do que nunca, é essencial que as empresas e a sociedade invistam em iniciativas de promoção do bem-estar emocional. Afinal, uma mente saudável é fundamental para uma vida mais feliz e produtiva.

Sobre Rosângela Araújo

Rosangela M. Araújo é uma referência em desenvolvimento humano e liderança, com mais de 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Fundadora da RM Consultoria em Desenvolvimento Humano, ela tem como missão promover a excelência comportamental nas organizações, ajudando empresas a captar, reter talentos e melhorar seus ambientes de trabalho. Sua atuação é pautada em três pilares fundamentais: Excelência, Critério e Transparência.

Formada em Liderança e Pessoas pelo MBA da FGV, Rosângela também possui especializações em Assessment e Gestão de Pessoas pela PUC/SP, além de pós-graduação em Gestão de Qualidade pela Faculdade São Camilo. Ela é Head Trainer em Inteligência Emocional e Facilitadora em Desenvolvimento Pessoal com foco em Programação Neurolinguística (PNL).

Rosângela é apaixonada por desbloquear o potencial humano por meio do autoconhecimento e da inteligência emocional. Sua consultoria oferece treinamentos, palestras, workshops e cursos voltados para o desenvolvimento de soft skills, com ênfase no comportamento humano. Ela acredita que o caminho para a evolução pessoal e profissional passa pela compreensão profunda das emoções e pela construção de relacionamentos saudáveis, tanto no âmbito pessoal quanto no corporativo.